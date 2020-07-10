По состоянию на 10 июля 11:00
Заболевших713 936
За последние сутки6 635
Выздоровело 489 068
Умерло11 017
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Сергей Лавров сообщил об отказе США продлевать договор СНВ-3

Дмитрий Байков
10 июля, 2020 13:05
1 мин
1
фото: Kremlin.ru

Глава МИД России сообщил о решении США выйти из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По словам Лаврова судьба СНВ-3 определена и решение не продлевать этот договор в США уже принято. «Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено», — заявил министр.

Также Лавров отметил, что США выдвигают условия о включении в переговоры новейшие российские вооружения, что «означает стучаться в открытую дверь», пишет «РИА Новости».

Ранее Лавров заявил, что США и союзники не оставляют попыток использовать ситуацию с пандемией коронавируса для продвижения своего видения миропорядка, нагнетая конфронтацию. Глава МИД привел в пример «голословные обвинения» против Китая и России, а также нежелание прекратить санкции на время борьбы с эпидемией.

темы
США
Россия
политика
СНВ-3
1 мин