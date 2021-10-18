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Сергей Фургал просит рассмотреть его дело в суде присяжных
18 октября, 2021 19:38
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sledcom.ru/youtube.com
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств, ознакомился с материала уголовного дела и теперь требует, чтобы его рассмотрели в суде присяжных. Об этом сообщил адвокат бывшего главы региона Михаил Карапетян.
Защитник чиновника подчеркнул, что Фургал настаивает на своей невиновности и потому хочет, чтобы в судебном процессе приняла участие коллегия присяжных заседателей, передает ТАСС.
Ранее эксперты «просканировали» Сергей Фургала и обвинили его в убийствах людей. Чиновника «сдала» его же мимика.
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