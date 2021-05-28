Эксперты вывели Сергея Фургала на «чистую воду» — экс-губернатор «признался» в убийствах

Политика

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подвергли новой «пытке». На сей раз следователи приняли решение «просканировать» мимику, эмоции и жесты чиновника, установив тем самым его причастность к преступлениям, в совершении которых его обвиняют.

Эксперимент длился около трёх часов, политику пришлось ответить на 50 вопросов, после чего протокол «проверили» через две программы — израильскую «Layered Voice Analysis» и нидерландскую «FaceReader». Первая «считывает» голосовые эмоции, вторая — лицевые.

Далее с полученным компьютерным заключением пришлось поработать экспертам, в число которых вошли психолог, психиатр, лингвист, а также специалист в области наркологии и сексологии. Изучив материалы, они пришли к выводу, что Фургал всё-таки виновен. Экс-глава региона «сдал» себя, употребляя междометия, неосознанно меняя тембр голоса, сжимая губы и ёрзая на стуле. У Фургала, по словам экспертов, были свои методы защиты: он обращался к приёму «самопрезентации», отвечал «рубленными схематическими фразами», использовал в разговоре междометия и повторы, чтобы, как считают специалисты, растянуть время, а также часто прибегал к насмешкам и сарказму.

К слову, комплексное психолого-лингвистическое исследование Фургала было решено организовать после соответствующего приказа следователя по особо важным делам СКР Юрия Буртового.

«С таким же успехом можно было бы обратиться за консультацией к экстрасенсам»,— прокомментировал произошедшее адвокат экс-губернатора Сергей Гроза, передаёт газета «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось о том, что сенатор обрушилась с критикой на депутатов Либерально-демократической партии России за предательство Фургала и проявление жестокости к коллегам.