Серьезное ухудшение: ещё одна страна порекомендовала своим гражданам отказаться от поездок в Россию
В связи с серьезным ухудшением ситуации с заражением коронавирусом, гражданам Финляндии рекомендовано воздержаться от любых поездок в Россию. Соответствующую рекомендацию выпустил финский Минздрав. Сообщение ведомства поступило на фоне роста числа инфицированных в Финляндии после возвращения футбольных болельщиков из Санкт-Петербурга, где они посещали матчи чемпионата Европы.
В частности, финский Минздрав отметил, что опасность в России представляет «дельта» штамм коронавируса.
Кроме того, введены меры эпидемиологического контроля для приезжающих из России. Все прибывающие обязаны сдать тест на коронавирус при пересечении границы. Спустя 72 часа после возвращения тестирование необходимо пройти повторно. До получения результатов второго теста рекомендуется воздержаться от любых контактов с другими людьми, передаёт «РБК».
Ранее посещать Россию своим гражданам запретили власти Чехии.