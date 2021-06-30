Поссорившаяся с Кремлем страна запретила своим гражданам посещать Россию
Минздрав Чехии запретил гражданам страны посещать Россию. Свое решение ведомство объяснило повышенным риском заражения COVID-19.
Объявленное Минздравом ограничение начнет действовать с 1 июля и продлится до конца месяца. Запрет на поездки в Россию относится ко всем гражданам республики, а также к иностранцам, которые проживают в Чехии постоянно.
Ведомство пояснило, что временно находящихся на территории страны россиян запрет не коснется. Также предусмотрены исключения для лиц, которые совершают неотложные поездки. О таких случаях необходимо будет заранее сообщать властям страны, отмечает «РБК».
Напомним, ранее Чехия была внесена в список «недружественных» России стран в связи с обвинениями в причастности к взрывам на складах оружия в 2014 году. Республика потребовала компенсации ущерба, его размер оценивается в миллионы евро.