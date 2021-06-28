«Недружественная страна» потребовала многомилионную компенсацию от России в связи с инцидентом семилетней давности
Чехия хочет получить от России компенсацию размером в 650 млн крон (около 25,5 млн евро) по делу о взрывах на складах оружия во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщил чешский новостной портал idnes.cz.
Согласно данным портала, нота с требованием о денежной компенсации ущерба была вручена российскому послу Александру Змеевскому. Её передал замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.
Также чешский замглавы прокомментировал включение республики в российский список «недружественных стран». По его словам, это является нарушением международного права.
По информации издания, указанная сумма компенсаций будет направлена на ремонт инфраструктуры, которая получила повреждения из-за взрыва. Также предполагаются компенсации для повергшихся риску граждан Чехии, поясняет «РБК».
Напомним, скандал вокруг инцидента во Врбетице в 2014 году разыгрался в апреле этого года. По результатам расследования, Чешская сторона заявила, что к взрывам причастны российские спецслужбы. В связи с этим из Праги были высланы более 20 российских дипломатов и сотрудников дипмиссии. Москва обвинения отвергла и ответила высылкой 20 дипломатов Чехии. Кроме того, республика была внесена с перечень «недружественных» России стран.