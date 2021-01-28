Семидесяти миллионам россиян не отвертеться от прививки после сегодняшнего совещания Путина

Общество

В России от коронавируса должны привить почти 70 миллионов россиян. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров.

В ответ на вопрос, сколько человек планируется вакцинировать, Путин напомнил, что в прививочную кампанию, связанную с гриппом, привили 68 миллионов россиян.

«На такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусом», - сказал глава государства. Его слова приводит телеканал «360».

Президент отметил, что пандемия в России отступает. Показатели по летальным исходам от коронавируса в России по сравнению с другими странами удовлетворительные.

Напомним, массовая вакцинация стартовала 18 января. Россиянам доступен препарат «Спутник V».

Ранее в Госдуме выступили против принудительной вакцинации от коронавируса.