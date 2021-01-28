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Семидесяти миллионам россиян не отвертеться от прививки после сегодняшнего совещания Путина

Лилия Караева
28 января, 2021 15:47
1 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 15:47
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

В России от коронавируса должны привить почти 70 миллионов россиян. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров.

В ответ на вопрос, сколько человек планируется вакцинировать, Путин напомнил, что в прививочную кампанию, связанную с гриппом, привили 68 миллионов россиян.

«На такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусом», - сказал глава государства. Его слова приводит телеканал «360».

Президент отметил, что пандемия в России отступает. Показатели по летальным исходам от коронавируса в России по сравнению с другими странами удовлетворительные.

Напомним, массовая вакцинация стартовала 18 января. Россиянам доступен препарат «Спутник V».

Ранее в Госдуме выступили против принудительной вакцинации от коронавируса.

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Владимир Путин
коронавирус
Распоряжение
вакцинация
1 мин
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