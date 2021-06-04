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Семьи с детьми — самая бедная группа населения России
4 июня, 2021 10:08
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Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Глава Министерства труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил о том, что большая часть живущих за чертой бедности россиян — это семьи с детьми.
«На сегодняшний день из числа бедных 82% - это семьи с детьми, к сожалению, это так», — сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что добиться снижения уровня бедности жителей России можно в течение нескольких лет.
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