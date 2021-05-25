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Кудрин раскрыл способ победить бедность за несколько лет

Артем Денисов
25 мая, 2021 04:12
2 мин
Артем Денисов
25 мая, 2021 04:12
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Добиться снижения уровня бедности россиян вдвое можно не к 2030 году, как планирует кабмин России, а в течение трех-четырех лет.

Как сообщил бывший министр финансов РФ, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, этого можно достичь за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Кудрин поддержал подход по введению требований к получателям пособий.

«Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — сказал Кудрин.

При этом глава Счетной палаты России высказался за реформы «без революций». «Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход», — отметил он, пишут «Известия».

Ранее глава СП подчеркнул, что соцвыплаты должны распространяться и на представителей других категорий населения, тогда проблема с безденежьем будет постепенно решаться.

Ранее по теме:  Счетная палата планирует выплачивать пособия семьям без детей
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ТЕГИ
Кудрин
Бедность
Выплаты
Счетная палата
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