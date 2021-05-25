Кудрин раскрыл способ победить бедность за несколько лет

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Добиться снижения уровня бедности россиян вдвое можно не к 2030 году, как планирует кабмин России, а в течение трех-четырех лет.

Как сообщил бывший министр финансов РФ, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, этого можно достичь за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Кудрин поддержал подход по введению требований к получателям пособий.

«Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — сказал Кудрин.

При этом глава Счетной палаты России высказался за реформы «без революций». «Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход», — отметил он, пишут «Известия».

Ранее глава СП подчеркнул, что соцвыплаты должны распространяться и на представителей других категорий населения, тогда проблема с безденежьем будет постепенно решаться.