«Считали себя неуязвимыми»: чем мотивировали обязательную вакцинацию от коронавируса в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил введение обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан. Напомним, соответствующее решение было принято регионом вслед за Москвой.
Глава Подмосковья рассказал, что на больничные койки попадает все больше людей. Регион развернул госпитали и перевел медиков на усиленный режим работы.
«...Число вызовов скорой уже превысило пиковые показатели прошлого года», — констатировал губернатор.
Основной контингент зараженных - люди от 20 до 50 лет.
«Это те пациенты, которые считали себя неуязвимыми и нашли причину не прививаться, а теперь наши врачи кладут их на кислород», — указал губернатор.
Он объяснил, что нужно вакцинироваться для предотвращения новых ограничений. Вакцинация 60% взрослого населения обеспечит защиту тех, кому нельзя ставить прививку по медицинским показателям, подчеркнул он.
В заключение Воробьев добавил, что «прививка - дело добровольное».
Губернатор пообещал помочь предприятиям в достижении показателей вакцинации. В перечень организаций, чьи сотрудники должны привиться, вошли магазины, рестораны, банки и другие.
Воробьев отметил, что «без массовой вакцинации мы так и будем качаться на этих волнах и ждать новых запретов», сообщает телеканал «360».
Напомним, в срок до 15 августа работники сфер услуг, транспорта, ЖКХ, культуры и госслужащие в Москве и Подмосковье должны сделать два укола от коронавируса.