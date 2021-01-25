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Счетная палата предупредила о возможных пустых прилавках в России

Лилия Караева
25 января, 2021 14:48
1 мин
Лилия Караева
25 января, 2021 14:48
1 мин
Дефицит
Predgorie-online.ru

Счетная палата России предупредила о риске возникновения дефицита товаров в случае дальнейшего ценового регулирования. К такому выводу аудиторы пришли после анализа механизма сдерживания цен на сахар и подсолнечное масло.

Специалисты СП констатируют: механизм «показал, что он начал действовать». Аудиторы отмечают снижение цен на отдельные товары, но видят риски возникновения дефицита.

Это объясняют отказом крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам и распространить регулирование на другие товары, пишет РИА Новости.

Правительство в декабре подписало соглашение с производителями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Фиксированные цены будут действовать в течение трех месяцев - с января по март включительно.

Ранее под видом стабилизации цен на полки магазинов в России предложили пустить картошку экономкласса.

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цены
дефицит
Счетная палат
регулирование
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