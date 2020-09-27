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Счастливая капсула — раскрыты обстоятельства спасения курсанта при крушении АН-26

Кирилл Савушкин
27 сентября, 2020 20:32
1 мин
Photo
Flickr

Председатель харьковской администрации Алексей Кучер раскрыл обстоятельства спасения Вячеслава Золочевского, единственного выжившего в ходе крушения самолета Ан-26.

По словам чиновника, при пожаре курсанта прикрыло частью самолета. На данный момент, с ним уже побеседовали работники Государственного бюро расследований.

«Он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его», — передает слова Кучера издание «Известия».

Напомним, самолет Ан-26 на борту которого находились курсанты потерпел крушение 26 сентября в Харьковской области. Владимир Зеленский объявил в этот день траур по стране.

темы
Украина
авиакатастрофа
Харьковская область
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