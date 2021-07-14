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Сборная России по регби привезла на Олимпиаду массажиста с коронавирусом
14 июля, 2021 14:41
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Женская сборная России по регби-7 изолирована в Японии из-за выявленного заражения коронавирусом массажистом команды.
В данный момент сборная находится в японском городе Мунаката. Как рассказал генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев, регбистки будут изолированы на 2 дня. В течение этого времени он будут ежедневно сдавать тесты.
Из карантина спортсменок выпустят только в случае полученных отрицательных тестов на коронавирус, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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