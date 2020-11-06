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«Сбербанк» почти на сутки задержал клиентам приход зарплат на карты

Лилия Караева
6 ноября, 2020 16:00
1 мин
Сбербанк
Wikimedia

«Сбербанк» задержал начисления зарплат некоторым клиентам. Россияне пожаловались, что перечисления на счета запоздали почти на сутки.

Одна из клиенток рассказала, что ожидала зарплату днем в четверг, но деньги пришли после 11:30 в пятницу.

В службе поддержки банка заявили, что проблем со стороны организации нет. Средства приходят в течение двух рабочих дней после перечисления работодателем.

Как рассказала россиянка, сотрудники, имеющие карты других банков, получили выплаты в четверг.

«Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе банка, что небольшие задержки произошли по «техническим причинам».

Ранее «Сбербанк» удовлетворил просьбу мэра Москвы Сергея Собянина и отправил сотрудников на удаленную работу.

темы
Сбербанк
зарплата
начисление
задержка
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