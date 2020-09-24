По просьбе Собянина: Сбербанк отправил половину сотрудников на «удаленку»

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Сбербанк удовлетворил просьбу мэра Москвы Сергей Собянина и отправил сотрудников на удаленный режим работы.

Банк отправил на «удаленку» до 50% своей команды на дистанционный формат работы. Как следует из сообщения кредитной организации, ранее в период самоизоляции возможности Сбербанка позволили 74 тысячам офисных сотрудников работать в удаленном режиме.

Отмечается, что те, кто продолжит работать в офисах, будут обеспечиваться на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты и будут проходить регулярное тестирование на коронавирус, сообщает РБК.

Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин направил в организации письмо с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу. Рекомендацию получат 5 тысяч предприятий.

Москвичей попросили носить маски и сузить круг общения на фоне роста числа заболевших коронавирусом, некоторых горожан уже в ближайшее время могут перевести на удаленную работу.