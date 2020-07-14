Сбербанк будет выдавать кредиты прямо на кассе магазина

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Сбербанк заявил о том, что его клиенты смогут воспользоваться новой услугой по предоставлению кредита прямо на кассе магазина.

Уникальный продукт самого крупного банка России позволит пользователям услуги почти моментально прибегать к помощи кредитных средств.

Предоставление займа будет осуществляться посредством подачи устного заявления сотруднику магазина, который попросит пройти аутентификацию с использованием ПИН-кода карты, после чего договор будет подписан с использованием цифровой подписи гражданина.

Удивительная сторона нового кредитного продукта – никто не будет обязан подписывать бумажный кредитный договор. О том, каким образом потребитель сможет ознакомиться с условиями договора, который он заключает, а также каким образом он сможет предупредить последующее изменение содержания договора банком на данный момент неизвестно.

Новая технология Сбербанка не имеет аналогов ни в Российской Федерации, ни за рубежом, сообщает «Московский комсомолец».

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