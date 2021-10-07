Новости – Люди
Люди
Саратовский омбудсмен «проигнорировала» издевательства над заключенными и ушла в отпуск
7 октября, 2021 10:56
1 мин
1 мин
Anton Belitsky/Russian Look/globallookpress
Саратовский омбудсмен Надежда Сухова внезапно ушла в отпуск в разгар ситуации вокруг пыток и издевательств над заключенными тюремной больницы. Неделю назад чиновница проверила ту самую больницу-пыточную, но осталась довольна.
О том, что Сухова отправилась в отпуск, написало издание Readovka в Telegram. По его данным, омбудсмен осталась в должности.
Пока неясно, привлекут ли защитницу прав человека к ответственности за ненадлежащий надзор.
Ранее Сухова заявила, что беседовала с пациентами тюремной больницы, но жалоб не поступало.
7 октября стало известно о еще 14 заключенных, которых тоже изнасиловали в больнице ФСИН. Их адвокат готовит заявление в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости