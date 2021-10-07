Еще полтора десятка заключенных признались в изнасилованиях в саратовской больнице-пыточной
Еще 14 человек заявили, что их тоже изнасиловали в саратовской тюремной больнице. Об этом сообщила адвокат заключенных Снежана Мунтян, к которой обратились потерпевшие.
Она готовит материалы об издевательствах для обращения в Следственный комитет. По словам Мунтян, большинство обратившихся уже освободились из тюрьмы.
Она допустила, что многие потерпевшие молчат, так как «боятся говорить правду».
Заявления будут направлены в СК для возбуждения уголовного дела, пишут «Известия».
Накануне правозащитники опубликовали видео пыток в саратовской тюремной больнице, колониях на Камчатке, в Белгородской области и других. На кадрах заключенных связывают, бьют, насилуют.
Видео попали к правозащитникам от программиста, который имел доступ к компьютерам ФСИН. Видеоархив содержит 40 гигабайт информации.