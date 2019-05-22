5 самых скандальных увольнений в русской прессе

Издательский дом «КоммерсантЪ», одно из старейших деловых изданий России, больше не будет писать про политику: соответствующий отдел покинул редакцию в полном составе. Так журналисты отреагировали на увольнение двух сотрудников Ъ из-за разногласий с акционером по поводу их статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. «Русская Планета» вспоминает самые громкие увольнения в СМИ последних лет.

ИД «КоммерсантЪ», 2019 год: за спикеров и за сосули

Валентина Ивановна не в первый раз невольно становится причиной конфликтов в крупнейшем частном издательском доме страны. В 2011 году в Санкт-Петербурге из розницы был изъят практически весь тираж еженедельника «Власть», издаваемого Ъ. На обложке номера был портрет Валентины Матвиенко и заголовок «За сосули перед Отечеством», а речь в статье шла о переходе Матвиенко из Администрации Петербурга в Совет Федерации. Причины изъятия официально не оглашались, лишь одна из компаний-распространителей призналась «Ъ» на условиях анонимности, что поступило устное распоряжении из Администрации Санкт-Петербурга.

На этот раз поводом стала статья «Спикеров делать из этих людей» о возможном уходе Матвиенко уже из Совета Федерации: по информации, полученной журналистами из неназванных источников, Валентина Ивановна может возглавить Пенсионный фонд РФ, а её место в совфеде займет Сергей Нарышкин.

Под статьёй стоят фамилии пятерых журналистов. Это Максим Иванов, Иван Сафронов, Наталья Корченкова, Анастасия Мануйлова и Олег Сапожков.

Акционер выразил неудовольствие статьей и потребовал раскрыть личности источников. Согласно закону о СМИ и трудовому договору сотрудников Ъ, редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени. Единственное исключение — наличие судебного запроса. Журналисты Ъ отказались нарушить доверие собеседников. После этого было принято решение об увольнении двух авторов материала - сообщают «коммерсантовцы».

Также, по их информации, первоначально речь шла об увольнении всех пятерых авторов статьи и главного редактора и по совместительству генерального директора издательского дома Владимира Желонкина, но в итоге на выход попросили лишь специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела максима Иванова. Сам Желонкин объяснил BBC претензии к журналистам тем, что статья написана не по стандартам Ъ.

Под словом «акционер», видимо, подразумевался Алишер Усманов, которому принадлежит издательский дом – хотя Алишер Бурханович через своих представителей заявил журналистам, что узнал об увольнении журналистов из СМИ. Как бы там ни было, в знак солидарности с коллегами редакцию покинул весь отдел политики, включая Глеба Черкасова и Виктора Хамраева, старейших сотрудников издательского дома.

Ещё 186 сотрудников «Ъ» выступили с заявлением в поддержку уволенных коллег и назвали произошедшее актом прямого давления на журналистов, а также извинились перед читателями, что издательский дом «неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике».

«Медуза», 2018 год: история с приставаниями

История громкого скандала в русскоязычном издании «Медуза», которое базируется в Латвии, началась с редакционного корпоратива. Осенью 2018 года на вечеринке по случаю дня рождения издания, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков приставал к жене одного из коллег и заявил ей, что ему за это ничего не будет. Об этом стало известно мужу девушки.

Разгорелся скандал, часть журналистов потребовала уволить Колпакова, он и правда ушёл, но в марте 2019 года совет директоров вернул его к работе, решив, что полученного им наказания и публичной огласки с последующими извинениями было вполне достаточно. В итоге из издания уволился тот самый сотрудник, к чьей жене приставал Колпаков.

Примечательно, что незадолго до этого «Медуза» активно призывала лишить мандата депутата Госдумы Леонида Слуцкого из-за приставаний к журналисткам, работавшим в парламентском пуле и на телевидении, и даже присоединилась к бойкоту парламента. Решение руководства «Медузы» восстановить Колпакова осудили и коллеги по журналистскому цеху, и читатели издания: в самом деле, чем отличается харрасмент в стенах парламента от харрасмента в редакции либерального СМИ? К слову, после скандала от Колпакова ушла жена.

РБК, 2016 год: панамы

В мае 2016 года медиахолдинг РБК, принадлежавший на тот момент миллиардеру Михаилу Прохорову, остался без руководства: свои посты покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, главный редактор информагентства РБК Роман Баданин и главный редактор газеты РБК Максим Солюс. Все – опытные управленцы, с внушительным опытом в СМИ за плечами. Вслед за руководством в знак протеста ушла и значительная часть редакции.

Как позже рассказывала в интервью Financial Times Елизавета Осетинская, увольнение топ-менеджмента связано с публикацией материалов на основании панамского досье.

Эта политика и, в частности, мое пребывание в должности главного редактора газеты «РБК» снижают шансы на благополучный исход «спора хозяйствующих субъектов» для всего бизнеса Прохорова

- написал в своих соцсетях Максим Солюс.

В холдинге «Онэксим» Михаила Прохорова, который и контролировал РБК, накануне прошли обыски. Инсайдеры полагают, что «наезд» на РБК связан с тем, что холдинг якобы позволял себе вольности, которых не позволяли другие российские СМИ, и это очень не нравилось Кремлю – например, расследование о предполагаемой «дочери» Владимира Путина, а также другие острые и неоднозначные темы.

Кремль устами Дмитрия Пескова давление на холдинг категорически отрицает, при этом Песков допустил, что причиной увольнения менеджеров могли быть финансовые проблемы холдинга.

Экономическое положение - оно хорошо известно в профессиональных медийных кругах. Но было ли это причиной или какая-то иная ситуация, мы не знаем

- сказал Песков.

В 2017 году Прохоров всё же продал медиахолдинг. Новым владельцем стал Григорий Берёзкин, владелец группы компаний ЕСН. Среди других медиа-активов предпринимателя числятся также издательский дом «Комсомольская правда» и газета «Метро».

«Русская Планета», 2014 год: Крым всё-таки наш

Да-да, и наше издание попадало в новостные заголовки в связи с громкими увольнениями. В конце 2014 года поста главного редактора лишился Павел Пряников, вслед за ним из редакции ушла и часть журналистов.

Увольнению Пряникова предшествовал скандал, связанный с событиями в Крыму весной 2014 года. Работавшие на тот момент в издании журналисты рассказывали, что недовольство инвесторов вызвали действия Павла Никулина, и его потребовали отозвать с места событий. Причём, по словам самого Никулина, Пряников отказал ему в публикации нескольких материалов, в частности, с украинской базы «Бельбек» и «о том, как военные Украины ходили без оружия на пулеметы».

Пряников тогда заявлял, что Никулин не выполнил задание редакции, находясь в Крыму. Никулин и ещё 4 журналиста в итоге уволились из «Русской Планеты». А позже инвесторы решили уволить и самого Пряникова.

«Крым расставил все по местам» - так охарактеризовал ситуацию один из уволившихся в марте 2014 года журналистов, Егор Сковорода, который, как и многие журналисты, выбрал «свою» сторону... Что ж, действительно расставил. Сковорода после «Русской Планеты» ушёл заниматься изданием «Медиазона», запущенным правозащитной организацией «Зона права» небезызвестных Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной.

«Лента.ру», 2014 год: интервью с радикалами

И вновь крымские события стали косвенной причиной событий, происходящих в российских СМИ. В марте 2014 года Роскомнадзор вынес ресурсу «Лента.ру» официальное предупреждение за публикацию материала Ильи Азара. Он взял интервью с представителями запрещённого в России националистического движения «Правый Сектор», а в материале была указана прямая ссылка на их сайт.

Интервью вышло, к слову, весьма занятным: Азар спрашивал «правосеков», зачем их бойцы ходят по Киеву с дубинками и с ножами, почему для украинских националистов так важен Крым – и прямо в вопросе уточнил, что «это ведь бывшая русская земля», а также вступил в спор с респондентом, доказывая, что в Донецке есть русские, которые хотят отделиться от Украины. Но всё испортила та злосчастная ссылка, размещение которой контролирующие органы сочли за распространение экстремистских материалов.

Тем не менее, вскоре владельцы объединенной компании «Афиша-Рамблер-SUP» Александра Мамута, в которую входила и «Лента.ру», объявили об увольнении главного редактора издания Галины Тимченко. Вслед за ней редакцию покинул практически весь коллектив.

После ухода из «Ленты.ру» Тимченко нашла инвесторов и продолжила заниматься тем, чем нравится – руководить либеральным русофобским СМИ. Уж очень любят многие якобы независимые журналисты быть всегда в оппозиции и навязывать своё видение мира читателям, причём за чужой счёт. А любое мнение, отличное от их собственного, с ходу клеймится как «кремлёвская пропаганда» - хотя, как мы все прекрасно знаем, пропаганда может быть и либеральной.