Хозяйка Медной горы

Ряд отечественных СМИ анонсировал отставку Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федераций. «Вангуют», что место Валентины Ивановны займёт Сергей Нарышкин, который сегодня возглавляет одну из самых загадочных структур нашей страны — Службу внешней разведки.

Куда уходит Матвиенко?

Ей могут доверить работу на одном из самых болезненных участков нашей непростой реальности — в Пенсионном фонде, на который сегодня с обидой и злостью поглядывают миллионы россиян.

Вот уже десять с лишним лет портфель главы ПФР носит Антон Викторович Дроздов, которого в последнее время преследуют… коррупционные скандалы

Не так давно на уровень благосостояния Антона Викторовича и его ближайшего окружения обратил внимание гражданин Навальный. ФБК задал вполне закономерный вопрос: откуда у чиновника с зарплатой среднестатистического российского чиновника (около 300 тысяч рублей) аж три квартиры в центре Москвы и особняк на Рублёво-Успенском шоссе?

На какие, спрашивается, шиши дети Антона Викторовича учились в Московской экономической школе, где курс обучения стоит 2,5 млн рублей, а после старшая дочь Дроздова поехала повышать свой образовательный уровень в шотландский University of St Andrews, где когда-то учился сам принц Чарльз?

Поменять главу ПФР, общая стоимость имущества которого вот-вот пробьёт отметку в 1 млрд рублей, на фоне повышения пенсионного возраста? А почему бы и нет?

Тем более, что на расточительство высшего руководства ПФР давно обратил внимание не только Навальный, но и сам Владимир Владимирович, который в августе 2018 года раскритиковал руководство ПФР, сказав (дословно), что они (читай – Дроздов) «слишком уж размахнулись со своими апартаментами!».

Почему после этого глава ПФР не был отправлен в отставку или взят под стражу — большая загадка. Вероятно, потому что по этой причине пришлось бы отправить и тех, кто обещал сделать из Навального «сочную отбивную», а также практически всю отечественную политическую элиту.

Валентина Ивановна, надо признаться, проживает тоже не на общей кухне с соседями-алкоголиками. У главы Совета Федераций есть квартиры в Москве и Петербурге, дача в Подмосковье. На её баланс записывался и уютный домик во «вражеской Эстонии» в посёлке с майонезным названием Kalve, и даже остров на 10 Га в этой стране, который когда-то в 2006 году был приобретён её сыном Сергеем.

Но разве дело в этом? Именно Валентина Матвиенко — воплощение твёрдости и, одновременно, подлинной «некрасовской» женственности. Помните? «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт».

С обиженным народом надо как-то договариваться. Кто, если не Валентина Ивановна, станет хорошей «говорящей головой» на очень ответственном и донельзя болезненном участке фронта? Может, ей и удастся заговорить зубы населению.

Власть, обидев «потенциальных пенсионеров», сделает «реверанс» перед лицами пенсионного и предпенсионного возраста

Государство обозначает данным шагом, что проблемы стареющей части населения России важны. И находятся в компетенции не какого-то там нувориша, а одного из самых сильных и значимых политиков команды Владимира Путина.

Когда Матвиенко покинет пост главы Совета Федераций?

В мае у Валентины Ивановны грядёт встреча с президентом России, в ходе которой её, скорей всего, поблагодарят за самоотверженный труд на посту верхней палаты Федерального собрания, повесят на грудь очередной орден и благословят на работу в Пенсионном фонде.

Пока что в пресс-службе Матвиенко брезгливо не комментируют все эти слухи, намекая на то, что отставку «тёти Вали» мусолят все, кому не лень последние эдак года полтора.

Почему Матвиенко хотят убрать? Иные версии

Первые две причины можно назвать оскорбительными. Одна – возраст. Дескать, размен восьмого десятка – время для того, чтобы засобираться на покой, нянчить внуков. Но Арине Матвиенко, внучке Валентины Ивановны, уже 10 лет.

Вторая — ещё обиднее. Мол, есть у главы Совфеда некие «личные проблемы», о которых действующее законодательство Российской Федерации, предписывающее с недавних пор уважать власть, настоятельно рекомендует не распространяться.

Ну, а третья — кулуарно-политическая. Русский, так сказать, «Карточный домик» — говоря проще, «борьба за власть».

Активные проводы Валентины Ивановны связывают с не слишком тёплыми отношениями главной полит-дамы России с одним из потенциальных «преемников» действующего президента

В марте текущего года Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко сошлись в противоборстве по, казалось бы, совсем уж пустячному вопросу. Совет Федерации неожиданно не одобрил законопроект Госдумы о запрете хостелов в жилых домах.

Не то чтобы «вотчина» Валентины Ивановны признала законопроект совсем уж сумасшедшим. Разумеется, нет. Просто Сенат предложил установить для владельцев хостелов отсрочку. Госдума хотела, чтобы закон заработал спустя 10 дней после вступления.

Но Валентина Матвиенко долго была губернатором Санкт-Петербурга. Она прекрасно понимает, что большинство хостелов в городе на Неве могло просто-напросто «выкосить» в преддверии «сезона белых ночей». И предлагала сделать точкой вступления в силу законопроекта 1 января 2020.

Мотивировка понятна: владельцы хостелов – тоже люди, которым необходимо принять меры по «сворачиванию бизнеса»

С Охотного ряда начали доноситься голоса о том, что в первом чтении закон о запрете хостелов был принят ещё в 2015 году, и времени было хоть отбавляй. Поговаривали, что начнутся парламентские баталии между Совфедом и Госдумой, которая вполне могла набрать две трети голосов и положить закон на стол президента, минуя Сенат. И, тем самым, «опустив» его.

Парламентская война?

В воздухе возникли бешеные запахи 90-х, характерной чертой которых была несогласованность ветвей российской власти. Помните, как Совет Федераций накладывал вето на решения президента Бориса Ельцина? И вот – нате вам. Так и до демократии докатиться можно.

Пободавшись месяц и померявшись авторитетами, верхняя и нижняя палаты российского парламента затеяли серию согласительных комиссий, после трёх заседаний которых появилась компромиссная дата – 1 октября 2019 года хостелы должны прекратить свою работу.

Не нашим, не вашим.

Но Валентина Ивановна, как могла, отстояла интересы питерских, и в белые ночи они могут спокойно работать

А вот на следующий Новый год принять гостей «в казармах», увы, не удастся.

Информационный вброс

Многие СМИ, включая довольно маститые издания, вроде «Коммерсанта» и «Дождя», которые ссылались на свои источники, дали материал о вероятном смещении Валентины Матвиенко. «Русская планета» также поддалась этому веянию, и выпустила новость, а теперь даже и материал, который Вы читаете по этой теме.

Проблема в том, что все вышеперечисленные причины смещения Валентины Матвиенко имеет право быть, так как не противоречат ни моральным, ни конституционным правилам. Однако данная информация могла быть сознательным вбросом как со стороны любого из СМИ, так и из властных структур с целью привлечь определенное внимание, или подбросить дровишек. Такое случается, скрывать не будем.

«Русская планета» посчитала своим долгом перед читателем открыто заявить об этом, чтобы не вводить в откровенное заблуждение, равно как и не информировать вовсе.

Такая вот история.