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Суд в Сеуле приговорил 52-летнего вице-президента Samsung Electronics и главного наследника Samsung Group Ли Чжэ Ёна к двум годам и шести месяцам тюрьмы по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает Bloomberg.

Ли был вовлечен в судебные дела в 2015 году, после слияния компаний внутри корпорации. Установлено, что он передал близкой подруге экс-президента страны Пак Кын Хе взятку, чтобы заручиться поддержкой правительства. Сторона обвинения заявила, что сумма взятки составляла 27,4 миллиона долларов.

Суд Сеула впервые заключил Ли в тюрьму в 2017 году после осуждения миллиардера за его роль в коррупционном скандале, который сверг бывшего президента Пак Кын Хе. Фактический лидер Samsung Group отсидел год в тюрьме и был освобожден в феврале 2018 года.

В конце октября скончался глава корпорации Samsung Ли Гон Хи. Последние несколько лет он формально оставался руководителем компании, но на деле корпорацией Samsung управлял его сын Ли Чжэ Ён.