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Samsung остался без руководителя. Главу компании посадили в тюрьму

Марьям Ибрагимова
18 января, 2021 11:14
2 мин
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Суд в Сеуле приговорил 52-летнего вице-президента Samsung Electronics и главного наследника Samsung Group Ли Чжэ Ёна к двум годам и шести месяцам тюрьмы по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает Bloomberg.

Ли был вовлечен в судебные дела в 2015 году, после слияния компаний внутри корпорации. Установлено, что он передал близкой подруге экс-президента страны Пак Кын Хе взятку, чтобы заручиться поддержкой правительства. Сторона обвинения заявила, что сумма взятки составляла 27,4 миллиона долларов.

Суд Сеула впервые заключил Ли в тюрьму в 2017 году после осуждения миллиардера за его роль в коррупционном скандале, который сверг бывшего президента Пак Кын Хе. Фактический лидер Samsung Group отсидел год в тюрьме и был освобожден в феврале 2018 года.

В конце октября скончался глава корпорации Samsung Ли Гон Хи. Последние несколько лет он формально оставался руководителем компании, но на деле корпорацией Samsung управлял его сын Ли Чжэ Ён.

темы
коррупция
суд
Samsung
тюрьма
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