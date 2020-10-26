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Скончался глава Samsung

Марьям Ибрагимова
26 октября, 2020 11:23
2 мин
Фото: kanobu.ru
Фото: kanobu.ru

Глава корпорации Samsung Ли Гон Хи скончался в больнице в Сеуле в возрасте 78 лет. Последние шесть лет у него были серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Известно, что владелец всемирно известного бренда производителя бытовой и высокотехнологичной техники перенес в 2014-м году сердечный приступ. С тех пор он был прикован к постели. Последние несколько лет Ли Гон Хи формально оставался руководителем компании, но на деле корпорацией Samsung управлял его сын Ли Чжэ Ену.

Ли Гон Хи был третьим сыном Ли Бен Чхоля — основателя компании Samsung. Он возглавил концерн после смерти отца в 1987 году. Считается, что именно благодаря Ли Гон Хи Samsung превратился из дешевого производителя телевизоров и комплектующих в одного из самых мощных технологических гигантов мира.

«Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о «новом управлении» стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. Его наследие будет вечным», — говорится в заявлении Samsung, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что суд Южной Кореи оставил наследника Samsung на свободе. Сына Ли Гон Хи обвиняли в манипулировании ценами и нарушении правил аудита.

темы
Южная Корея
бизнес
технологии
Samsung
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