Самый опасный из известных штаммов коронавируса впервые официально добрался до России
В России официально зарегистрирован случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Им заразилась неназванная женщина, сейчас она здорова. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она пояснила, что ведомство «тщательно» проверило информацию о заражении штаммом «Дельта плюс» и она подтвердилась.
«Информация подтвердилась, это в самом деле вариант »дельта плюс«, - сказала Попова. - Женщина <...> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно».
Глава Роспотребнадзора также добавила, что в сложившихся на сегодня условиях крайне важно проводить массовую иммунизацию от коронавируса, передаёт «ТАСС».
Напомним, штамм «дельта плюс», как и его предшественник «индийский» штамм, впервые был выявлен в Индии. «Индийский» («дельта») штамм был выявлен в октябре 2020 года и быстро обрел звание самого быстро распространяющегося и смертоносного штамма. В самой индии этот вариант вируса привел к коллапсу системы здравоохранения. Также, как считается, именно «дельта» штамм стал причиной третьей волны коронавируса в России и других странах. Штамм «дельта плюс» является новой мутацией штамма «дельта» и считается еще более заразным.
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