«Рутинная» и «экстренная»: что очень важно знать и понимать о вакцинации в России?
На данный момент в России сложилась неблагоприятная обстановка с заражением коронавирусом. В связи с этим власти проводят в стране «экстренную» вакцинацию от вируса и будут придерживаться такой прививочной активности до тех пор, пока у населения не сформируется определённый уровень коллективного иммунитета. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она пояснила, что, по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация подразделяется на «рутинную и экстренную». В России в данный момент проводится именно экстренная вакцинация.
«Очень важно понимать, что экстренная вакцинация осуществляется в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в которой сейчас находится РФ, до достижения уровня коллективного иммунитета, который мы с вами определили как 60% от численности взрослого населения», - сообщила вице-премьер.
Исходя из этого Голикова заключила, что сейчас в России идет «экстренная вакцинация», передаёт «ТАСС».
Также Голикова назвала срок, после которого рекомендуется повторить вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее стало известно, что ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.