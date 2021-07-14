Новости – Люди
Люди
Сайты украинского президента и спецслужб атаковали хакеры
14 июля, 2021 03:02
1 мин
1 мин
pixabay.com
Неизвестные киберпреступники совершили атаки на официальные сайты президента и Службы безопасности Украины.
Атаку хакеров удалось нейтрализовать силами киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации. В результате работа ресурсов прервана не была.
6 июля произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку сайтов украинского президента, Службы безопасности страны и других органов государственной власти, сообщает «Интерфакс-Запад».
Ранее стало известно о том, что хакеры пытались получить доступ к разработкам российского центра «Вектор», который является создателем вакцины «ЭпиВакКорона».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку