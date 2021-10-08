Садисты принимали наркотики и стероиды: экс-заключенный рассказал о работе пыточных бригад ФСИН
Экс-заключенный иркутского СИЗО-1, предприниматель Владимир Матушкеев озвучил подробности «пыточного конвейера» после публикации правозащитной организации об издевательствах над осужденными. По его словам, садисты принимали наркотики и стероиды.
Матушкеев заявил, что пыточные бригады действовали с подачи администрации СИЗО. На счету только одной команды - пытки более 100 человек, сообщило с его слов издание Znak.com.
Цель издевательств и съемок - сбор компромата для шантажа и вербовки заключенных. Если за человеком будет признан факт изнасилования, он попадет в касту униженных. В результате он весь срок в СИЗО и ИК будет выполнять самую грязную работу.
Матушкеев рассказал, что после извращений и пережитых изнасилований молодые люди сходили с ума.
4 октября правозащитники сообщили, что к ним попал секретный видеоархив с записями пыток. Всего 40 гигабайт информации - ее передал программист, который во время заключения имел доступ к компьютерам ФСИН. Видео из Саратова с пытками дошло до Кремля.