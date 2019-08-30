«Сабантуй -2019» наградил лучшие СМИ

28 августа в Татарском культурном центре Москвы состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшие пост-публикации о Московском международном фестивале «Сабантуй -2019». Более 250 млн зрителей во всем мире узнали о Сабантуе благодаря новостным сюжетам и репортажам различных телеканалов. Сабантуй освещали российские и зарубежные СМИ пяти стран.

Оргкомитетом конкурса были отобраны лучшие материалы в различных номинациях, а также благодарственными письмами отмечены Полномочное представительство РТ в РФ, Полномочное представительство РБ при Президенте РФ, пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, телекомпания «МИР», МИЦ «Известия», телекомпания НТВ.

Также в числе победителей конкурса оказалась и «Русская Планета»: мы победили в номинации за лучший фоторепортаж о фестивале!

Представители СМИ совершили экскурсию по историческому зданию Татарского культурного центра, в неформальной, дружеской атмосфере смогли отведать блюда татарской национальной кухни и насладиться концертной программой.

Об истории и традициях проведения Сабантуя на московской земле гостям мероприятия рассказал директор Татарского культурного центра Москвы Анвер Хусаинов, который на протяжении более чем 30 лет участвует в организации этого праздника. Общаясь с журналистами, председатель Оргкомитета Сабантуя, руководитель Татарской национально-культурной автономии г.Москвы анонсировал юбилейный Федеральный Сабантуй, который пройдет в столице в июле 2020 года. Где - пока секрет!