«Сабантуй -2019» наградил лучшие СМИ
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Фото: Пресс-служба фестиваля «Сабантуй»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Сабантуй»

В числе победителей оказалась и «Русская Планета»

28 августа в Татарском культурном центре Москвы состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшие пост-публикации о Московском международном фестивале «Сабантуй -2019». Более 250 млн зрителей во всем мире узнали о  Сабантуе благодаря новостным сюжетам  и репортажам различных телеканалов. Сабантуй освещали российские и зарубежные СМИ пяти стран.

Оргкомитетом конкурса были отобраны лучшие материалы  в различных номинациях, а также благодарственными письмами отмечены Полномочное представительство РТ в РФ, Полномочное представительство РБ при Президенте РФ, пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, телекомпания «МИР», МИЦ «Известия», телекомпания НТВ.

Также в числе победителей конкурса оказалась и «Русская Планета»: мы победили в номинации за лучший фоторепортаж о фестивале!

Представители СМИ совершили экскурсию по историческому зданию Татарского культурного центра, в неформальной, дружеской атмосфере смогли отведать блюда татарской национальной кухни и насладиться концертной программой.

Об истории и традициях проведения  Сабантуя на московской земле гостям мероприятия рассказал директор Татарского культурного центра Москвы Анвер Хусаинов, который на протяжении более чем 30 лет участвует в организации этого праздника. Общаясь с журналистами, председатель Оргкомитета Сабантуя, руководитель Татарской национально-культурной автономии г.Москвы анонсировал юбилейный Федеральный Сабантуй, который пройдет в столице в июле 2020 года. Где - пока секрет!

Теги:
События: праздник
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