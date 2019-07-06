«Сабантуй-2019» в Коломенском

В субботу, 6 июля, на территории музея-заповедника «Коломенское» прошёл московский фестиваль «Сабантуй-2019» — одно из самых ярких событий этого лета.

Сабантуй, или праздник плуга — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ. Он отмечается более чем в 50 регионах России и в 30 зарубежных странах. В мире этот праздник отмечают в 298 городах.

Гости фестиваля смогли познакомиться с национальной татарско-башкирской культурой, принять участие в спортивных состязаниях, отведать блюда национальной кухни народов России, а также купить уникальные народные сувениры.

Как это было - смотрите в фоторепортаже «Русской Планеты».