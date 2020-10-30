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С сегодняшнего дня в России запретили опасную привычку

Лилия Караева
30 октября, 2020 13:07
2 мин
Кальяны
Piqsels.com

С 30 октября в России вступает в силу запрет на курение кальянов и никотинсодержащей продукции в ресторанах и кафе. Нарушителям придется заплатить штраф в размере до 1,5 тыс. рублей, а заведениям - до 90 тыс.

Поправка в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» предполагает запрет курения табака, потребления никотинсодержащей продукции и использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Запрет введен с целью предупреждения заболеваний, связанных с воздействием табачного дыма на окружающих и для сокращения потребления табака.

Санкции за нарушение предусматривают штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей он составит до 40 тыс. рублей, для юрлиц - до 90 тыс., пишет ТАСС.

Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 июля.

До этого в Минздраве отмечали, что кальяны не безопаснее сигарет. Разные исследования свидетельствуют, что их курение провоцирует рак легких, ротовой полости, пищевода, желудка, мочевого пузыря, инсульты, мужское бесплодие.

Ранее Минздрав запретил врачам любые высказывания об эпидемии коронавируса.

темы
Россия
запрет
кальяны
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