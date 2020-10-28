Пресс-центр аэропорта Внуково

Минздрав России направил руководителям медучреждений приказ, который запрещает врачам публично высказываться об эпидемии коронавируса. Они должны согласовывать комментарии с пресс-службой министерства.

Приказ от 27 октября за подписью главы Минздрава Михаила Мурашко опубликовал Telegram-канал Baza. Он касается также главных внештатных специалистов Минздрава РФ.

В приказе говорится: «...Любые комменатрии и публичные заявления по теме новой коронавирусной инфекции COVID-19 должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Министерства здравоохранения».

27 октября Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса.