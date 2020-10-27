Минздрав России назвал рекомендованные для лечения коронавируса препараты

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На сайте Министерства здравоохранения России появились обновлённые рекомендации по лечению коронавируса.

В число лекарств, которыми рекомендуется лечиться от COVID-19, попали шесть препаратов: ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, фавипиравир, препараты интерферона-альфа, а также азитромицин в сочетании с гидроксихлорохином.

При этом Минздрав отмечает, что данные о результатах терапии всеми перечисленными лекарствами, которые имеются сейчас, не позволяют заявить об их эффективности или неэффективности.

В ведомстве добавляют, что использование перечисленных препаратов возможно по решению врачебной комиссии, которая оценит потенциальную пользу и риск от лекарств для пациента.

Ранее из коронавирусных рекомендаций Минздрава пропали препараты лопинавир и ритонавир, напоминает Lenta.ru.