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С рабочими из Узбекистана договорились после бунта на стройке «Газпрома»

Лилия Караева
14 июля, 2020 16:14
2 мин
Бунт рабочих
Mstrok.ru

Разногласия между рабочими из Узбекистана, занятыми на строительстве завода для «Газпрома» в Амурской области, и подрядчиком решены. Переговоры проходили при участии губернатора Василия Орлова, полиции и чиновников из правительства области.

Руководство работодателя - турецкой компании Renaissance Heavy Industries - договорилось с сотрудниками. Запланирован возврат затрат сотрудников на патенты, выдаваемые иностранцам на работу в России, до 15 июля. Рассматривался вопрос дополнительной оплаты для рабочих, находящихся на вахте длительное время, пишет РИА Новости.

Вскоре строители должны вернуться к работе. Всего на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода заняты около 29 тысяч человек.

Утверждается, что фактов задержки заработной платы на предприятии не выявлено. В то же время прокуратура заявила о невыплате зарплат тысяче мигрантов.

13 июля на территории завода рабочие разгромили офис компании-подрядчика и перевернули автомобили на территории завода. В конфликте участвовало более 300 человек. Восстание рабочих остановил ОМОН. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Массовые беспорядки».

темы
Газпром
мигранты
зарплата
бунт
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