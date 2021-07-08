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С одним из собеседников президента России произошел небольшой конфуз. Реакция Путина
8 июля, 2021 15:06
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин успокоил расплакавшегося мальчика-участника конкурса «Большая перемена». 11-летний школьник не смог сдержать эмоций, рассказывая президенту о собственном проекте.
«Честно, я очень волнуюсь», - начал ребенок.
Поприветствовав родителей, мальчик заплакал и вытер слезы. Путин нашел утешительные слова.
«Все хорошо, Даниил... Ты не стесняйся этих слез. Не надо стесняться. Все хорошо!» - сказал президент.
Видео опубликовано в Telegram-канале Пул №3.
9 мая во время парада на Красной площади Путин отвлекся и помог ветерану.
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