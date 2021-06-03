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Политика
«Подонка найдут»: реакция Кремля на кражу денег у сидевшего рядом с Путиным ветерана
3 июня, 2021 14:33
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Kremlin.ru
Кремль прокомментировал кражу денег у 96-летнего ветерана, который сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным на Параде Победы. Неизвестные выманили 400 тыс. рублей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «Хочется верить, что подонка найдут». Его цитирует РИА Новости.
Он назвал кражу «чудовищной ситуацией».
Напомним, проживающего в Москве ветерана Василия Пронина обокрали неизвестные. Ему угрожали убийством. Ветерана заставили снять деньги со счета и передать третьему лицу. Расследованием занялась прокуратура.
Напомним, 9 мая во время парада президент России Владимир Путин отвлекся и помог Пронину согреться.
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