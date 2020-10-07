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С коронавирусом не убежишь: россиянин сбежал из больницы и попал в колонию

Дмитрий Байков
7 октября, 2020 14:50
1 мин
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фото: Pixabay

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе приговорил местного жителя к шести месяцам колонии общего режима за побег из больницы в Лабытнанги, где он лечился от коронавируса.

Суд установил, что пациент был ознакомлен со своим диагнозом, однако покинул медучреждение. Мужчина выпрыгнув из окна отделения на втором этаже и сбежал. При этом на нем не было даже защитной маски.

Сбежавший из больницы признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло угрозу массового заболевания. Нарушителю вынесен приговор: полгода в колонии, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что в Москве растёт число заболевших коронавирусом в тяжёлой форме. В НИИ скорой помощи им. Склифосовского сообщили, что число госпитализаций с COVID-19 увеличилось вдвое.

темы
Россия
общество
коронавирус
суд
колония
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