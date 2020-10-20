С голой попой в поезде: украинки устроили дебош в стиле ню

фото: Pixabay

Сотрудники полиции были вынуждены высадить двух украинок за неподобающее поведение и внешний облик. Об этом сообщил портал «Киев Оперативный».

Сообщается, что две девушки в состоянии алкогольного опьянения ходили голые по вагонам поезда, который следовал из Львова в Киев. Они скандалили с пассажирами, нецензурно выражались и слушали громкую музыку.

Девушек высадили на одной из станций. Полицейские провели с нарушительницами порядка разъяснительную беседу и решили не составлять протокол, пишет «РИА Новости».

Ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украине грозит коллапс из-за коронавируса, если власти страны не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях.