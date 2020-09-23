Врач-эпидемиолог: Украина движется к коронавирусному коллапсу

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Украине грозит коллапс из-за коронавируса, если власти страны не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях. Такое заявление порталу «Обозреватель» сделал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

По его словам, при самом неприятном раскладе Украину ждут те проблемы, с которыми столкнулась Италия в худшие дни эпидемии. Он отметил, что из-за колоссальной нагрузки, «нищенских зарплат», риска заразиться самим и заразить своих близких медики массово увольняются из больниц, пишет «РИА Новости».

Рост числа заразившихся коронавирусом на Украине приведет к коллапсу медицинской системы страны и с этим государство не сможет ничего сделать. Об этом ранее завил украинский лидер Владимир Зеленский.