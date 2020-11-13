С 23 ноября популярная европейская страна разрешит въезд всем россиянам

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В ноябре для россиян откроется популярная европейская страна. Посетить ее можно при наличии справки с отрицательным результатом на коронавирус.

Об открытии для россиян Испании сообщил The Local. Граждане из стран с «высоким уровнем риска», к которым относится Россия, смогут посещать страну с 23 ноября.

Для въезда потребуется справка об отсутствии COVID-19. Без нее не пустят на борт самолета.

Результаты анализа нужно перевести на испанский или английский языки. Тест должен быть сдан в течение 72 часов до отъезда. По прилету в страну туристам повторно измерят температуру и проведут медосмотр.

Ранее сообщалось о планах России сократить число рейсов в страну-рассадник коронавируса.