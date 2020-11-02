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Источник в турецкой авиакомпании сообщил о планах России сократить число рейсов в страну. Официальная причина - завершение туристического сезона.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 90% завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции.

Источник раскрыл, что сокращение числа рейсов может в первую очередь коснуться чартерных перевозок. Это связано с тем, что зимой поток туристов сокращается и чартеры загружаются меньше.

«Причины исключительно экономические», - сказал собеседник «Интерфакса».

Напомним, страны возобновили авиасообщение с 1 августа. С отдыха в Турции вернулись почти 1,5 миллиона граждан. Из 10 тысяч прибывших с заграничного отдыха с коронавирусом россиян 90% приехали именно оттуда.

Ранее исследователи в Лондоне пришли к выводу, что коэффициент летальности от коронавируса зависит от уровня доходов населения и его возраста.