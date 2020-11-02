Коэффициент летальности от COVID-19 зависит от уровня доходов государства

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Число летальных исходов от коронавируса зависит от уровня доходов населения и его возраста. Исследования на эту тему провели ученые Имперского колледжа Лондона.

Ученые рассчитали коэффициент летальности, то есть долю умерших от числа инфицированных коронавирусом. Специалисты пришли к выводу, что это значение зависит от уровня дохода государства.

Коэффициент смертности от коронавируса больше в странах с высоким уровнем дохода (1,15 процентов), чем в бедных государствах (0,23 процента). Ученые связывают такие показатели с большим числом жителей преклонного возраста в более развитых государствах, ведь пожилые люди более подвержены риску смерти от COVID-19, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в России пик коронавируса ожидается не раньше, чем через месяц. Рост числа заразившихся будет продолжаться и достигнет 20-22 тысяч заболевших в сутки.