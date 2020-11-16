С 2021 года за водителями автобусов в России начнут следить при помощи браслетов

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Власти России со следующего года намерены обязать водителей пассажирских автобусов и, возможно, такси надевать устройства для предупреждения сна за рулем. Одним из таких средств может стать браслет на руку.

Требования к противосонным системам разрабатывает Минтранс. Они должны быть готовы к июню 2021 года.

Прототипы будущих приборов сейчас тестируют в Нижнем Новгороде. Одним из таких девайсов является браслет на руку, который работает с применением методов электромиографии. Второй прибор - неинвазивный нейроинтерфейс, контролирующий активность человеческого мозга. Третий представляет собой камеру с искусственным интеллектом для контроля состояния водителя, пишут «Ведомости».

До этого в Москве внедрили систему контроля состояния водителей «Антисон». На камеру с инфракрасной подсветкой было много жалоб водителей - они чувствовали дискомфорт для глаз. Тем не менее системой оснастили 7500 автобусов, электробусов и трамваев.

Ранее МВД выступило с инициативой по-новому отбирать водителей автобусов. Предлагалось допустить до руля только опытных россиян.