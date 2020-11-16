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С 2021 года за водителями автобусов в России начнут следить при помощи браслетов

Лилия Караева
16 ноября, 2020 09:48
2 мин
Автобус
Pixabay.com

Власти России со следующего года намерены обязать водителей пассажирских автобусов и, возможно, такси надевать устройства для предупреждения сна за рулем. Одним из таких средств может стать браслет на руку.

Требования к противосонным системам разрабатывает Минтранс. Они должны быть готовы к июню 2021 года.

Прототипы будущих приборов сейчас тестируют в Нижнем Новгороде. Одним из таких девайсов является браслет на руку, который работает с применением методов электромиографии. Второй прибор - неинвазивный нейроинтерфейс, контролирующий активность человеческого мозга. Третий представляет собой камеру с искусственным интеллектом для контроля состояния водителя, пишут «Ведомости».

До этого в Москве внедрили систему контроля состояния водителей «Антисон». На камеру с инфракрасной подсветкой было много жалоб водителей - они чувствовали дискомфорт для глаз. Тем не менее системой оснастили 7500 автобусов, электробусов и трамваев.

Ранее МВД выступило с инициативой по-новому отбирать водителей автобусов. Предлагалось допустить до руля только опытных россиян.

темы
Россия
водитель
сон
автобус
браслет
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