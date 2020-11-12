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Министерство внутренних дел России выступило с инициативой по-новому отбирать водителей автобусов. Ведомство предлагает не допускать до руля людей, только-только получивших водительское удостоверение. Согласно разработанному законопроекту, шофером сможет стать лишь опытный в этой области гражданин.

Права категории «С» и «D» желающие смогут получить только в том случае, если стаж вождения в других категориях составляет минимум один год. Соответствующий документ уже направлен в правительство, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что МВД подготовило новые правила сдачи экзамена на водительские права.