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С 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
3 февраля, 2021 14:44
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Pixabay
С 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Премьер-министр России подписал соответствующий документ. Рейсы будут выполняться из Москвы в Баку 2 раза в неделю, в Ереван - 4 раза в неделю.
Решение было принято на взаимной основе по представлению оперативного штаба по распространению коронавируса, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до середины февраля.
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