Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

С 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 14:44
1 мин
Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 14:44
1 мин
1
Pixabay

С 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Премьер-министр России подписал соответствующий документ. Рейсы будут выполняться из Москвы в Баку 2 раза в неделю, в Ереван - 4 раза в неделю.

Решение было принято на взаимной основе по представлению оперативного штаба по распространению коронавируса, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до середины февраля.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
общество
Армения
Азербайджан
коронавирус
авиаперелеты
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!