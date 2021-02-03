Общество

С 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Премьер-министр России подписал соответствующий документ. Рейсы будут выполняться из Москвы в Баку 2 раза в неделю, в Ереван - 4 раза в неделю.

Решение было принято на взаимной основе по представлению оперативного штаба по распространению коронавируса, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до середины февраля.