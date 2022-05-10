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С 11 мая россиянам с детьми начнут поступать деньги в качестве господдержки. Есть нюанс
10 мая, 2022 13:12
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Россияне с завтрашнего дня, 11 мая, станут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет. О перечислении социальных пособий на каждого ребёнка сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).
Известно, что далеко не каждая семья сможет рассчитывать на данную господдержку. Деньги получат только те, кто имеет доход ниже прожиточного минимума. Также важно соблюсти требования по имуществу.
Напомним, заявления на получение соответствующего пособия начали принимать в РФ с 26 апреля, в Москве — с 1 мая. Как только заявка будет ободрена, в течение пяти дней деньги поступят на счёт получателя. Средства начнут приходить уже на текущей неделе, передаёт «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что добровольцы РФ в Донбассе получат вскоре статус ветерана.
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