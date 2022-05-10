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Добровольцы России в Донбассе получат статус ветерана. Законопроект уже в правительстве
10 мая, 2022 09:28
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В скором времени статус ветерана смогут получить добровольцы России в Донбассе. Соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен в правительство.
По словам главы комитета нижней палаты российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, документ попросил разработать председатель ГД Вячеслав Володин.
Напомним, ранее Госдума уже приняла законопроект о признании участников российской спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. На них будут распространяться те же возможности, что и на ветеранов Афганистана, Сирии и других горячих точек, передает ТАСС.
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