С 1 октября в Москве введут новую обязательную меру в связи с коронавирусом
Москва вводит новую обязательную меру в связи с распространением коронавируса. Она коснется не всех, а только тех лиц, у которых есть симптомы ОРВИ и кто проживает с заболевшим.
Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. В столице начнут в обязательном порядке тестировать на коронавирус людей с простудой. Для этого будут использовать экспресс-тесты высокой чувствительности. Ракова объяснила, что такой подход позволяет «оперативно поставить диагноз».
Экспресс-тестирование для людей с ОРВИ было запущено в Москве в июле. Как показали итоги эксперимента, в 85% результат совпадает с ПЦР.
Диагностика занимает 10-20 минут. Вместе с экспресс-тестированием пациентам будут проводить ПЦР, говорится на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Ранее сообщалось, что коронавирус обрастает новыми симптомами.