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С 1 мая в Подмосковье запретят жарить шашлыки на природе

Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 16:23
1 мин
Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 16:23
1 мин
Flickr
Flickr

С 1 мая в Московской области МЧС вводит особый противопожарный режим.

Во время действия режима жителям Подмосковья запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухостой и мусор, в том числе на своих приусадебных участках.

Спасатели совместно с сотрудниками МВД и добровольцами будут проводить рейды по садовым товариществам, дачам, лесным зонам и в местах массового скопления людей, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.

По действующим правилам дачникам запрещено разводить открытый огонь менее чем в 50 метрах от построек, в 30 метрах — от лиственных лесов, от хвойных — в 100 метрах. Жаровни и мангалы должны находиться в специально оборудованных местах и отодвинуты от построек на 5 метров. При этом необходимо, чтобы на расстоянии 2 метров не было предметов, которые могут загореться. Также запрещается разводить костер при ветре скоростью более 5 м/с.

В Кремле оценили возможность продления нерабочих дней после 10 мая.

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