Где рванёт «второй Чернобыль»?

Складывается впечатление, что «вражеский» сериал «Чернобыль», созданный телеканалом НВО в творческом тандеме с британской телесетью Sky, не только сподвиг отечественных кинематографистов на своеобразный «наш ответ Чемберлену», но и странным образом предвосхитил новую трагедию.

Информационное пространство, словно дозиметр, то и дело «трещит нам на ушко» про «матушку-радиацию». Приведём в пример несколько историй.

История 1. «Молодость моя… Белоруссия»

На возведение АЭС белорусы взяли деньги не где-нибудь, а в России. Изначальная сумма в 6 млрд долларов выросла до 9 млрд, на что российская сторона деликатно поинтересовалась у белорусов, смогут ли они обслуживать такой неподъемный кредит? И предложила сделать совместное предприятие.

«Братья» (от слова «брать») с негодованием отвергли попытку русских принять участие в строительстве новой цитадели атомной энергетики. И договорились о том, что начнут погашать долг равными долями не позднее чем через полгода после триумфального введения АЭС в эксплуатацию.

Запуск БелАЭС планируется уже на 2020 год. Первыми, как электричество, напряглись литовцы, закупившие 4 млн йодосодержащих таблеток. Атомная станция стоит в каких-то 50 км от границы с Литвой. В «случае чего» про такой народ, как литовцы, вполне можно будет забыть.

Да и сам ход строительства БелАЭС вызывает немалую тревогу. 10 несчастных случаев, три из которых закончились летальным исходом. Летом 2016 года при попытке продемонстрировать успехи представителям СМИ, корпус реактора упал… с высоты 3-4 метра.

Белорусы бодро отрапортовали, что с помощью «математического моделирования» установлено: падение не могло нанести ущерба реактору.

А говорили, что белорусский КВН мёртв! Весьма курьёзным выглядит недавний бунт монтажников, которые приезжали на строительство Белорусской АЭС поработать вахтовым методом.

Посмотрите на этих работяг из разных уголков нашей необъятной Родины. Они были наняты российской компанией.

Эта фирма, конечно же, не была бы российской, если бы не составила договор на привлечение рабочей силы так, что деньги по нему можно получать то ли на протяжении 45-ти дней после окончания работ, то ли вообще бесконечно.

«Обувать работников на деньги, принимая их за скот» — это наша белорусско-российская национальная традиция, которой мы не пренебрегли даже на таком ответственном участке фронта как строительство Белорусской атомной электростанции. И разного рода ЧП при таком отношении к работавшим на ней людям полностью исключить вряд ли можно.

Никто не оспаривает квалификацию этих специалистов. Тем более, сегодня они заверяют, что честно работали на строительстве АЭС. Теперь монтажники возлагают надежды на то, что белорусский Батька железной рукой наведёт порядок в расчётах с ними.

Работяги рассказывают корреспондентам популярного белорусского портала Tut.by, что им пришлось вынести в процессе работы. Спецодежду и спецобувь они покупали за свои деньги.

Когда эти люди болели, им не обеспечили нормальных условий социальной защиты, барски объявив: «Больничные мы оплачиваем только тяжёлым!».

В материалах Tut.by красной нитью прослеживается, что работа на БелАЭС шла через подрядчиков, субподрядчиков, сомнительные конторки, которые стремились построить серые схемы оплаты покруче и нанять работников подешевле.

В каком настроении работали эти ребята, собранные по всей России? Их кидали на деньги. Заставляли лечиться платно, покупать экипировку «за свои». Одевали в старое шмотьё?

Теперь, в преддверии 1 сентября, их пытаются поскорее вытурить домой без средств, чтобы они, оплёванные, вернулись к семьям.

Интуиция подсказывает, что атомная электростанция в Островце получилась «что надо». Её строительство претерпело взлёты и падения не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова, когда уронили реактор.

В этом инциденте прослеживается наша «старая добрая» традиция играть в бирюльки со смертельной опасностью.

История № 2. Юго-Восточная хорда…

Проблему пробок в Москве надо решать. И решать её надо любой ценой. Похоже, именно так считают в столичной мэрии, где утвердили планы возведения Юго-Восточной хорды — многополосной трассы. Согласно плану она проходит не только через 10 самых «запруженных» в автомобильном отношении районов столицы, но и через могильник радиоактивных отходов, сооружённый в 40-50-х годах минувшего столетия.

Этим летом, прямо у ступеней подземных переходов на станцию метро Кантемировская, толпились участники акций с плакатами «Хорда — убийца районов» и «Происходит убийство наших детей». Эти люди вовсе не паникёры.

У них просто нет оснований не доверять физикам-ядерщикам и экологам, которые в один голос уверяют, что вести через могильник строительные работы — идея, сродни самоубийству.

Фото: Regnum

Но — внимание! — у российского народа и российской власти на всех её уровнях (муниципальном, региональном, федеральном) разительно отличаются взгляды на объективную реальность.

Ну, разумеется, власть уже провела свои собственные исследования. Директор ГКУ Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» Василий Десятков заверил население, что радиоактивного фона нет решительно нигде. Ни на поверхности, ни на глубине 12 метров.

Осталось снять рекламу, где Василий Николаевич мажет землю, пропитанную тяжёлыми радиоактивными металлами, на бутерброд и левитирует после этого над местом, где когда-то возвышался завод полиметаллов.

Муниципальный депутат от района Лефортово Павел Тарасов свидетельствует о том, что прокладывать трассу, не отступая от порогов жилых домов — значит самым грубейшим образом нарушать санитарные нормы, взрыхляя радиоактивную землю и «гарантируя» букет смертельно опасных заболеваний взрослым и детям.

Он прав. Измерения показывают, что земля, которая находится возле парка Коломенское», фонит. И строительная техника, которая со дня на день приступит к возведению Юго-Восточной хорды, разнесёт радиоактивную пыль по всему Москворечье-Сабурово. Достанется и Царицыно. Накроет реку Москву.

Может, Виктор Пелевин, зарегистрированный, если верить преданьям, по месту жительства рядышком, в Северном Чертанове, напишет свой главный шедевр, и получит Нобелевскую премию? Хочется верить, не посмертно.

Но кого это беспокоит? Мы и без Пелевина давно в Дзене. Программа «Время» голосами вчерашних пэтэушниц рассказывает, как одеть ребёнка к школе за 670 рублей, показывая счастливые лица матерей на выходе из «Детского мира». Жаль забыли малышу из Царицыно купить химзащиту и противогазик.

22 августа новый (разрешённый!) митинг против строительства ЮВХ. Милости просим.

История 3. «Комсомолец»

Весной этого года исполнилось 30 лет с того дня, как затонула подводная лодка АПЛ К-278 «Комсомолец». В середине июля норвежцы подогнали научно-исследовательское судно GO Sars в район, где на глубине 1600 метров покоятся ядерный реактор и боеприпасы.

Взяв пробы воды, грунта, зарубежные специалисты установили, что «Комсомолец» и сегодня представляет угрозу для всего мира.

Норма радиоактивного фона в районе, где утонула подлодка «Комсомолец», превышена в 100 тысяч раз

Но «Комсомолец» — наследие страны, которой нет. А страна, которая есть, то и дело веселит новыми видами вооружения, заверяя «вражеский мир», что в «час Х» мы всем «покажем Кузькину мать» с помощью «имеющегося в наличии и хорошо работающего оружия».

Но пока что инновационные аккумуляторы, установленные на русских «Лошариках», уносят в небытие лучших сынов российского флота в ранге не ниже капитана первого ранга, а мы продолжаем балансировать на грани, слава Богу, предотвращённой ими катастрофы планетарного масштаба», о которой робко заикаемся лишь на их похоронах.

Наш гиперзвуковой «Буревестник», о котором рассказывал не кто-то, а президент Владимир Путин, взорвался во время испытаний. Последствия этого взрыва поразили один из 4-х крупнейших заливов Белого моря. Речь про Двинскую губу, откуда незамедлительно были выведены все суда, все шхуны.

Это настоящий «Чернобыль на воде», угрожающий Северодвинску, Белому морю, мировому океану. Но… разве сбита с нас спесь? Разве перестали мы бряцать оружием и кощунственно обещать, что при случае «можем повторить» развитым странам, уличающим нас в том, что мы элементарно небезопасны в мирное время?

Вопрос риторический. Вопрос для размышлений.

Такая история.