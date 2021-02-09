Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Русскоговорящие иностранцы будут ездить в Россию как домой

Артем Денисов
9 февраля, 2021 02:22
1 мин
Артем Денисов
9 февраля, 2021 02:22
1 мин
таможня
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Носители русского языка, претендующие на российское гражданство, могут получить отдельную визу для въезда в страну.

Особые визы также смогут получить все иностранцы, которые желают обрести разрешение на временное проживание в РФ. Речь идет о дипломатических, служебных, частных, деловых, туристических, учебных, рабочих, транзитных, гуманитарных и обыкновенных визах, пишут «Известия».

Ранее Россия возобновила выдачу виз всех категорий для индийских граждан.

При этом кроме стандартных документов для получения визы в Россию, въезжающим необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус.

Поделиться
ТЕГИ
гражданство
иностранцы
визы
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!