Русскоговорящие иностранцы будут ездить в Россию как домой

Общество

Носители русского языка, претендующие на российское гражданство, могут получить отдельную визу для въезда в страну.

Особые визы также смогут получить все иностранцы, которые желают обрести разрешение на временное проживание в РФ. Речь идет о дипломатических, служебных, частных, деловых, туристических, учебных, рабочих, транзитных, гуманитарных и обыкновенных визах, пишут «Известия».

Ранее Россия возобновила выдачу виз всех категорий для индийских граждан.

При этом кроме стандартных документов для получения визы в Россию, въезжающим необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус.