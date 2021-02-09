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Общество
Русскоговорящие иностранцы будут ездить в Россию как домой
9 февраля, 2021 02:22
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Носители русского языка, претендующие на российское гражданство, могут получить отдельную визу для въезда в страну.
Особые визы также смогут получить все иностранцы, которые желают обрести разрешение на временное проживание в РФ. Речь идет о дипломатических, служебных, частных, деловых, туристических, учебных, рабочих, транзитных, гуманитарных и обыкновенных визах, пишут «Известия».
Ранее Россия возобновила выдачу виз всех категорий для индийских граждан.
При этом кроме стандартных документов для получения визы в Россию, въезжающим необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус.
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