Новости Политика
Политика
Занавес открывается: Россия возобновила выдачу виз для граждан Индии
30 января, 2021 10:53
1 мин
1 мин
Flickr
Россия возобновила выдачу виз всех категорий для индийских граждан, сообщает посольство России в Индии.
При этом кроме стандартных документов для получения визы в Россию, въезжающим необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус, пишет Росбалт.
Кроме того, на взаимной основе восстановлено международное авиасообщение. Полеты между Москвой и Нью-Дели будут осуществляться с периодичностью два раза в неделю.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку