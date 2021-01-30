Россия возобновила выдачу виз для граждан Индии

Политика

Россия возобновила выдачу виз всех категорий для индийских граждан, сообщает посольство России в Индии.

При этом кроме стандартных документов для получения визы в Россию, въезжающим необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус, пишет Росбалт.

Кроме того, на взаимной основе восстановлено международное авиасообщение. Полеты между Москвой и Нью-Дели будут осуществляться с периодичностью два раза в неделю.